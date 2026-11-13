«Деньги на жилье и выплаты»: Подмосковье направит 12 млрд рублей на поддержку учителей
Брынцалов: на поддержку учителей Подмосковья выделят 12 млрд рублей
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]
Около 12 млрд рублей планируется выделить из бюджета Московской области в 2027 году на меры поддержки педагогов. Об этом сообщил ТАСС председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
По его словам, учителя ежедневно занимаются воспитанием нового поколения, передают знания и формируют ценности. Брынцалов отметил, что закладываемые в бюджет средства на компенсацию аренды жилья, выплаты молодым специалистам и классным руководителям создают условия для работы учителей.
Председатель Мособлдумы подчеркнул, что поддержка учителей в Подмосковье ведется системно и является приоритетом в работе властей. Среди мер поддержки он назвал компенсацию аренды жилья для учителей востребованных специальностей, на которую в 2027 году предусмотрено 2,25 млрд рублей. В настоящее время эту выплату получают 6,9 тыс. педагогов.
Ранее сообщалось о том, что более 60 педагогов из Подмосковья стали победителями проекта «Знание.Наставники».