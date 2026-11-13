«Деньги на жилье и выплаты»: Подмосковье направит 12 млрд рублей на поддержку учителей

Брынцалов: на поддержку учителей Подмосковья выделят 12 млрд рублей

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]

Около 12 млрд рублей планируется выделить из бюджета Московской области в 2027 году на меры поддержки педагогов. Об этом сообщил ТАСС председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, учителя ежедневно занимаются воспитанием нового поколения, передают знания и формируют ценности. Брынцалов отметил, что закладываемые в бюджет средства на компенсацию аренды жилья, выплаты молодым специалистам и классным руководителям создают условия для работы учителей.

Председатель Мособлдумы подчеркнул, что поддержка учителей в Подмосковье ведется системно и является приоритетом в работе властей. Среди мер поддержки он назвал компенсацию аренды жилья для учителей востребованных специальностей, на которую в 2027 году предусмотрено 2,25 млрд рублей. В настоящее время эту выплату получают 6,9 тыс. педагогов.

Ранее сообщалось о том, что более 60 педагогов из Подмосковья стали победителями проекта «Знание.Наставники».

Читайте также

Дресс-код в Дохе: Российскую актрису посчитали слишком раздетой для ТЦ

Россиянину вернули права после случайных «похорон»

Россиянину вернули права после случайных «похорон»

Сроки говения: Рождественский пост продлится 40 дней до 7 января

Ошибка в записке не пройдет: священники раскрыли, кого не поминают

Ошибка в записке не пройдет: священники раскрыли, кого не поминают

Внутрибрендовый рекорд: Tenet T4L обогнал T7 по продажам за 44-ю неделю

Настоящая зима: синоптик предупредила жителей Подмосковья о снеге в ночь на пятницу и субботу

Настоящая зима: синоптик предупредила жителей Подмосковья о снеге в ночь на пятницу и субботу

Новогодние огни без пожара: эксперт назвал главные правила выбора гирлянды для дома и улицы

Новогодние огни без пожара: эксперт назвал главные правила выбора гирлянды для дома и улицы

Винтажный шик вместо мишуры: раскрыты новогодние тренды для встречи 2027 года

Винтажный шик вместо мишуры: раскрыты новогодние тренды для встречи 2027 года

Секрет долголетия не сработал: дожил до 97, станцевал под Stayin' Alive и умер

Жертвы ради голоса: Пелагея на три дня съехала от дочери перед концертом

В Госдуме напомнили, кому работодатель обязан сократить рабочий день перед 4 ноября

В Госдуме напомнили, кому работодатель обязан сократить рабочий день перед 4 ноября

Мыть или не мыть: диетолог развеяла популярный миф о подготовке мяса

Мыть или не мыть: диетолог развеяла популярный миф о подготовке мяса