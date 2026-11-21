Некоторые неисправности после ремонта санузла долго остаются незаметными, особенно если трубы скрыты за отделкой. Однако найти скрытую утечку до потопа можно. Как это сделать, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал строитель Александр Новицкий.

Один из возможных признаков — счетчик продолжает фиксировать расход воды при выключенных потребителях. Перед проверкой необходимо дождаться наполнения бачка унитаза и отключить стиральную машину и фильтры с автоматической промывкой. Такой способ помогает обнаружить утечки в водопроводе, но не выявляет проблемы с канализацией.

«Стоит обратить внимание на запах сырости под ванной, в сантехнической нише или возле коробов. О протечке могут свидетельствовать потемневшие швы, высолы, плесень, вздувшаяся краска, разбухшие плинтусы и дверные коробки. Еще один тревожный признак — постоянно влажные пол или стена при неиспользуемой ванной», — добавил эксперт.

Иногда о неисправности сигнализирует шипение или шум воды при закрытых кранах. Необычно теплый участок пола или стены, если там нет системы подогрева, также может указывать на утечку горячей воды.

Если сырость появляется после слива ванны, принятия душа или стирки, проблема может быть связана с канализацией или нарушением герметичности примыканий. При этом похожие признаки бывают и при конденсате или плохой вентиляции, поэтому по одному симптому нельзя точно определить причину, отметил Новицкий.

По его словам, если есть подозрение на протечку, необходимо перекрыть квартирные краны, не пользоваться неисправным оборудованием и вызвать сантехника. Если течет стояк или воду невозможно перекрыть самостоятельно, следует обратиться в аварийную службу управляющей организации.