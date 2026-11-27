Энтузиасты запустили мультиплеер GTA 6 на ПК. В тестовой сборке уже работают персонажи игроков, автомобили и голосовой чат с привязкой к расстоянию: можно слышать других пользователей поблизости. Видео с демонстрацией опубликовал пользователь TeK в соцсети.

По данным портала PortWatch, проверившего запись, игра идет со стабильной частотой 25-30 FPS. Разработка основана на закрытой модификации одной из сборок GTA 6 для ПК. Раньше энтузиастам удавалось запускать на компьютерах только одиночный режим, где в среднем выходило около 25 FPS. Для мультиплеера нужно синхронизировать положение игроков и машин между отдельными копиями игры.

Проект пока закрыт: исходный код не опубликован, попробовать мультиплеер другим пользователям нельзя. Отдельной оценки производительности сборки разработчики еще не подготовили.

GTA 6 — продолжение криминальной серии Rockstar Games. Действие происходит в вымышленном штате Леонида, игрокам предстоит проследить историю двух преступников, Лусии Каминос и Джейсона Дюваля.