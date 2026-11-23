В подольском военном госпитале в рамках акции «Мы едем к Вам, все будет хорошо» состоялся концерт с участием Александра Маршала и Юлии Михальчик, организованный телеканалом РУ.ТВ при поддержке Минобороны РФ.

Встреча прошла 23 ноября на площадке ФГКУ «1586-й военный клинический госпиталь» для военнослужащих, которые проходят здесь лечение и реабилитацию. Артисты, давно участвующие в патриотических инициативах «Русской Медиагруппы», вышли на сцену перед залом, где собралось около 300 человек — среди слушателей были пациенты, врачи, медсестры и сотрудники госпиталя. Для тех, чей график обычно выстроен вокруг процедур и восстановления, полуторачасовое выступление стало эмоциональной встряской: зрители подпевали исполнителям, а после финала долго не отпускали гостей, просили автографы и делали совместные снимки.

Александр Маршал отметил, что судить об успехе концерта лучше всего по реакции зала и аплодисментам. Певец напомнил, что принес воинскую присягу еще в 1974 году, и подчеркнул, что она не теряет силы после увольнения в запас, а действует всю жизнь. По его словам, поездки к бойцам и на передовую для него — форма продолжения службы Родине и личный долг, который он намерен выполнять, пока есть силы, опираясь на пример фронтовых концертных бригад 1941–1945 годов.

Юлия Михальчик поблагодарила аудиторию за радушный прием и назвала зрителей полноправными соавторами вечера. Певица подчеркнула, что возможность выступать и просто жить сегодня во многом обеспечена теми, кто находится на передовой, поэтому артисты стараются песней скрасить больничные будни и поддержать настроение защитников.

Концерт в Подольске стал очередным этапом патриотической акции «Мы едем к Вам, все будет хорошо», с которой телеканал РУ.ТВ приезжает в госпитали и санатории Минобороны по всей стране. Такие встречи для бойцов, военнослужащих, силовиков, сотрудников спецслужб и их семей стали регулярной практикой: они помогают переключиться, укрепить дух и ощутить связь со страной. В «Русской Медиагруппе» подчеркивают, что поддержка защитников Отечества носит системный характер и не ограничивается разовыми акциями.