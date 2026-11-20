В городе Щекино Тульской области 71-летний пенсионер стал жертвой телефонных аферистов и лишился сбережений, которые собирал более 40 лет. Об этом сообщают «Тульские известия» со ссылкой на региональное УМВД России.

Всего за минувшие сутки в полицию региона обратились трое обманутых граждан в возрасте от 19 до 71 года, потерявших в сумме ₽17 млн 320 тыс. Самый тяжелый удар пришелся на пожилого жителя Щекино. По словам мужчины, целый месяц ему звонили неизвестные, по очереди представляясь сотрудниками частной охраны, Центробанка и ФСБ.

Под предлогом спасения накоплений злоумышленники методично убеждали пенсионера спрятать деньги в «надежном месте». Поверив в легенду, мужчина несколько недель частями снимал средства со счетов и передавал их курьерам в Щекино и Москве. В итоге в руках преступников оказались все его накопления за четыре десятилетия — ₽16 млн 524 тыс.

Следователи ОМВД России по Щекинскому району уже возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Сейчас полицейские устанавливают личности аферистов и их пособников.