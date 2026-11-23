В полях подо Ржевом, на калужских высотах и в лесах Новгородской области спустя восемь десятилетий после боев снова кипит работа, но теперь здесь звучат не выстрелы, а голоса современных наследников Победы. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Нижегородские поисковики из арзамасского отряда «Рассвет» под командованием Евгения Колосунина завершили очередной масштабный этап своей миссии: им удалось обнаружить, поднять и с воинскими почестями предать земле останки 260 советских бойцов, погибших в период с 1941 по 1944 год. Однако эта цифра — лишь промежуточный итог, ведь экспедиция не заканчивается никогда. Колосунин подчеркивает, что главная задача движения — искать людей, чьи судьбы оборвались на полях сражений, чтобы вернуть из небытия имена героев и подарить покой их потомкам.

Эта кропотливая и тяжелая работа ведется в рамках масштабного всероссийского проекта: поисковое движение давно объединено в единую общественную организацию, которая представлена практически в каждом регионе страны. Нижегородская область имеет свое сильное региональное отделение, ядром которого и является отряд «Рассвет». География их вахт памяти впечатляет: за 17 проведенных экспедиций нижегородцы поднимали солдат в Тверской, Калужской и Новгородской областях, более десяти раз выезжали в братскую Могилевскую область Республики Беларусь, чтобы почтить память павших на белорусской земле, а однажды их путь пролег даже в Казахстан.

Сезон раскопок — это настоящее испытание на прочность, требующее строгой дисциплины. Обычно поисковики уезжают в поля на две с половиной, а то и на три недели, причем сезон длится с конца марта до самого начала ноября. Чтобы работа не останавливалась ни на день, в больших экспедициях отряды работают сменами: одни добровольцы, уставшие от тяжелой физической работы, уезжают в базовый лагерь, а им на смену тут же заступают свежие силы.

Ранее сообщалось, что в Московской области предали земле останки воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.