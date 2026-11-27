Появление на экране смартфона рекламы товаров или услуг, которые человек недавно обсуждал с окружающими, в большинстве случаев связано не со скрытой аудиозаписью, а с работой механизмов персонализированной рекламы. Об этом сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В ведомстве пояснили, что современные алгоритмы прогнозируют интересы пользователей без доступа к их разговорам, формируя цифровой портрет человека на основе следующих данных:

поисковые запросы, посещенные сайты, геолокация и сведения о посещаемых местах;

история покупок, активность в приложениях, просмотры видеороликов и реакция на публикации и объявления;

совпадение интересов и поведенческих моделей пользователя с другими людьми.

Дополнительной причиной эффекта прослушивания специалисты назвали психологическое явление — иллюзию частотности: после беседы на определенную тему человек начинает выделять в информационном потоке ранее незаметные объявления, например предложения авиакомпаний после разговора об отпуске или рекламу автосалонов после обсуждения покупки автомобиля.

Рекомендации по настройке приватности

В киберполиции отметили, что технически доступ приложений к микрофону позволяет вести запись окружающих звуков, однако сам факт показа тематической рекламы не доказывает скрытую прослушку.

Для защиты персональных данных специалисты МВД рекомендовали регулярно проверять выданные установленным программам разрешения, ограничивать их доступ к микрофону и геолокации, а также корректировать настройки персонализации рекламы.