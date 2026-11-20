Дистанционное наблюдение с 2027 года: какие изменения готовит Минздрав для поликлиник
NN: идет обсуждение новых правил работы поликлиник с 2027 год
Министерство здравоохранения России разработало проект обновленных правил работы терапевтов для поликлиник, который в случае утверждения начнет действовать 1 января 2027 года, об этом сообщает NN.RU. Документ вводит телемедицинское наблюдение за пациентами с гипертонией и сахарным диабетом, которого нет в действующем порядке, а также уточняет маршрутизацию пациентов и требования к оснащению кабинетов.
Для удаленного контроля состояния здоровья поликлиникам предлагается закупать приборы с функцией дистанционной передачи данных, рассчитывая их количество по числу нуждающихся в мониторинге пациентов. Кроме того, регламентируется работа терапевта с узкими специалистами:
- если врачу трудно установить диагноз или подобрать терапию, пациент направляется на консультацию к профильному специалисту;
- после этого терапевт продолжает вести пациента и контролировать лечение по рекомендациям коллеги, в том числе в дистанционном формате;
- если процедуры в поликлинике не приносят результата или на месте невозможно выполнить нужные обследования, пациента совместно с профильным врачом направляют в другую медицинскую организацию либо в стационар.
Выездная помощь, эпидконтроль и стандарты кабинетов
Отдельный блок проекта касается помощи на дому и выездов мобильных медицинских бригад в отдаленные поселки, а также проведения профилактики на предприятиях и в учебных заведениях. При выявлении эпидемии или угрозе ее распространения предусмотрены обходы домов и квартир для поиска заболевших и контактных лиц.
Также Минздрав предлагает скорректировать оснащение терапевтических кабинетов, отделений и дневных стационаров. Врачам официально разрешат применять механические, полуавтоматические и автоматические тонометры, а рабочие места терапевта и медсестры должны быть подключены к единой медицинской информационной системе.