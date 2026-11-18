В 2027 году на рынке труда может вырасти доля объявлений о вакансиях, по которым работодатели не намерены оперативно закрывать позицию. Об этом «Газете.Ru» сообщила руководитель Центра карьеры КМЭПТ Валентина Киося.

«Работодатели могут сохранять объявления для формирования кадрового резерва, изучения зарплатных ожиданий или демонстрации активности бизнеса. Иногда позицию замораживают из-за пересмотра бюджета, но публикацию не снимают в надежде позднее вернуться к поиску. При этом долгое размещение не обязательно означает отсутствие реальной работы. На дефицитную специальность кандидата могут искать месяцами, а в торговле, доставке и колл-центрах набор нередко идет постоянно из-за текучести персонала. Поэтому стоит рассматривать совокупность сигналов, а не один», — подчеркнула Киося.

По ее словам, насторожить соискателя могут регулярные повторные публикации одной и той же позиции, размытое описание обязанностей и отсутствие обратной связи. Вместе с тем каждый из этих признаков допускает иное объяснение — например, неясный текст иногда является следствием неудачно составленного объявления, предупредила эксперт.

Чтобы не тратить недели на бесперспективный отбор, Киося посоветовала уточнять сроки принятия решения, количество этапов и предполагаемую дату выхода. Полезно также выяснить, кто станет непосредственным руководителем и какие задачи предстоит решать в первые месяцы, рекомендовала она.

Если рекрутер постоянно переносит сроки и не может объяснить дальнейшие действия, не стоит останавливать другие отклики в ожидании ответа, призвала эксперт.

При этом рост числа резюме на одну вакансию сам по себе не доказывает увеличения количества «пустых» объявлений, констатировала Киося. Он отражает усиление конкуренции, но не раскрывает намерений конкретного работодателя, подчеркнула эксперт.

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