Россияне вправе не оплачивать коммунальную услугу, если она была предоставлена с нарушениями по качеству или с перерывами, превышающими нормативную продолжительность. Об этом свидетельствуют положения Жилищного кодекса РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости .

«При предоставлении коммунальных услуг с перерывами, превышающими установленную продолжительность, и (или) с нарушением качества осуществляется изменение размера платы за коммунальные услуги в порядке, установленном Правительством Российской Федерации», — цитирует издание текст Жилищного кодекса.

Конкретный механизм перерасчета закреплен в постановлении правительства РФ. Согласно документу, сумма к оплате за некачественную услугу подлежит уменьшению вплоть до полного освобождения потребителя от внесения средств. Аналогичный порядок, как следует из материалов, действует и в случаях перерывов в подаче ресурсов, связанных с проведением ремонтных и профилактических работ.

Ранее сообщалось о том, что россияне рассказали, что сильнее всего подорожало в платежках.