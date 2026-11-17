Актриса Наталья Бочкарева, известная по роли в сериале «Счастливы вместе», обратилась в суд для принудительного взыскания алиментов на трехлетнего сына Александра и раздела совместного имущества с бывшим супругом Романом Гавриловым. Мирные переговоры между экс-супругами зашли в тупик, что подтвердила адвокат артистки Маргарита Гаврилова в беседе со « СтарХитом ».

Предметом судебного спора стала не только недвижимость, включая пентхаус, который сейчас занимает Гаврилов, но и уникальная коллекция антиквариата. По словам юриста, в состав делимого имущества входит частный музей имени Михаила Лермонтова, содержащий ценные предметы эпохи поэта. Предложенные бывшим мужем условия мирового соглашения сторона Бочкаревой сочла неприемлемыми, поэтому решение вопросов передано в правовое поле.

Разрыв произошел по инициативе Романа Гаврилова, у которого, как выяснилось, есть другая семья. Для Натальи новость об измене стала шоком, особенно учитывая наличие церковного брака. Актриса заявила, что сейчас сосредоточена на творчестве и восстановлении личного баланса при поддержке старших детей, предпочитая не обсуждать публично детали распада отношений.