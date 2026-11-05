«Тихая угроза здоровью». Психолог Злобина раскрыла риски одиночества

Психолог Злобина: одиночество сокращает жизнь и ухудшает здоровье

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина]

Одиночество может сократить жизнь и нанести серьезный вред здоровью. Причина — в том, как изоляция меняет повседневные привычки: страдают сон, питание и физическая активность. Об этом ТАСС рассказала кандидат психологических наук, преподаватель кафедры психологии личности Новосибирского государственного университета Марина Злобина.

Ранее Всемирная организация здравоохранения выпустила глобальный доклад Комиссии по социальным связям. В нем одиночество и социальная изоляция названы серьезной угрозой здоровью населения планеты.

«Одиночество — это, прежде всего, субъективное состояние, субъективное переживание. Одиночество действительно может влиять на продолжительность и качество жизни, прежде всего это связано с сопутствующими психологическими проблемами, включая хронические депрессивные симптомы и чувство безнадежности, которые усугубляют риски развития физических заболеваний», — сказала собеседница агентства.

По словам психолога, одинокие люди чаще вредят себе поведением: питаются нерационально, плохо спят, мало двигаются и откладывают визит к врачу. Все это подрывает физиологическую устойчивость организма — особенно в зрелом и пожилом возрасте, отметила эксперт.

Ранее директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Ольга Ткачева заявила, что нарушения памяти и слуха требуют консультации геронтолога.

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