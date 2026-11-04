Долги по ЖКХ: Отключать газ и электричество для отопления продолжат по правилам

Отключать газ и электричество для отопления продолжат по правилам

Общество

Комитет Государственной Думы по жилищно-коммунальному хозяйству отклонил законопроект, предлагавший ввести запрет на отключение газа и электроэнергии за долги по ЖКХ в случаях, когда эти ресурсы используются для отопления жилых помещений. По мнению депутатов, действующее законодательство содержит исчерпывающие механизмы регулирования задолженности, а своевременная оплата счетов является прямой обязанностью граждан. Об этом сообщает профильный канал «Управдом ЖКХ».

Авторы отклоненной инициативы рассчитывали приравнять индивидуальное газовое и электрическое отопление к центральному, ограничение которого прямо запрещено законом. Также предлагалось блокировать установку заглушек на канализацию в многоквартирных домах. Однако Правительство РФ, Государственно-правовое управление Президента и Верховный суд представили отрицательные заключения на проект, подчеркнув, что отключение коммунальных услуг должно оставаться соразмерным средством воздействия на неплательщиков.

Эксперты в сфере коммунального хозяйства предупреждают, что накопление долгов по оплате ЖКУ на сумму более двух месячных начислений по нормативу создает реальный риск прекращения подачи ресурсов. В зимний период отключение газа или света в домах с автономными системами обогрева может привести к замерзанию инженерных коммуникаций и невозможности проживания.

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