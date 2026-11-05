Минэкологии предупредило об активности медведей в оттепель в Подмосковье

REGIONS: из-за тепла медведи в Подмосковье не залягут в берлоги до зимы

Общество

Теплая и сырая осенняя погода существенно меняет сезонное поведение бурых медведей в Московской области. Как сообщили в пресс-службе регионального Министерства экологии, хищники могут отложить залегание в берлоги вплоть до новогодних праздников. В обычной обстановке животные отправляются на зимовку в начале или середине ноября, однако температурные аномалии удерживают их в активном состоянии гораздо дольше нормы.

Главным фактором биологического сдвига выступают аномальные метеорологические условия. По данным синоптиков, предстоящая зима 2026/27 года в Подмосковье будет отличаться превышением климатической нормы на 2–5 градусов. В регионе ожидается повышенное количество осадков, сопровождающееся постоянными оттепелями, дождями и мокрым снегом, что мешает формированию устойчивого снежного покрова и сбивает природные графики животных. Об этом пишет издание REGIONS.

Продолжительная активность хищников в позднеосенний период требует особого внимания от жителей Подмосковья и любителей лесных прогулок. Из-за отсутствия глубокого сна медведи продолжают перемещаться по лесным массивам в поисках пищи. Минэкологии рекомендует соблюдать осторожность и при встрече со следами присутствия зверей незамедлительно покидать неисследованные участки леса.

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