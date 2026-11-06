Суд Люксембурга отменил запрет на разблокировку ценных бумаг российских инвесторов

Суд Люксембурга признал неправомерным отказ местного Минфина разрешить разблокировку ценных бумаг, принадлежащих инвесторам, которые не находятся под персональными санкциями Евросоюза. Постановление вынесено 5 ноября 2026 года. Как сообщает « Парламентская газета », решение может стать важным прецедентом для владельцев российских активов, замороженных в европейских депозитариях после введения санкций против Национального расчетного депозитария (НРД).

Спор возник из-за позиции Минфина Люксембурга, который в сентябре 2023 года разрешил размораживать денежные средства российских клиентов, но исключил из этого механизма акции и облигации. В суд обратилась компания, чьи клиенты лишились доступа к инвестициям после введения ограничений. Суд установил, что ни сама компания, ни ее клиенты на момент принятия оспариваемого решения не находились под санкциями ЕС. В результате отказ министерства от 26 сентября 2023 года был отменен. Суд подтвердил, что европейские нормы допускают разблокировку не только денежных средств, но и ценных бумаг при соблюдении установленных условий.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин положительно оценил постановление, но призвал не рассчитывать на быстрое возвращение всех активов. «Решение суда Люксембурга — это первый шаг. Но обольщаться не следует, впереди еще большой путь», — подчеркнул сенатор. Финансовый аналитик Михаил Беляев также отметил, что речь идет о конкретном судебном споре, а не об автоматической разблокировке всех российских инвестиций. По его мнению, постановление показывает переход к более избирательному рассмотрению подобных случаев. Для других владельцев заблокированных активов решение может стать дополнительным аргументом при обращении за разрешением на их возврат, однако результат будет зависеть от обстоятельств каждого дела.