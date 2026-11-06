Суд Люксембурга отменил запрет на разблокировку ценных бумаг российских инвесторов

Суд Люксембурга отменил отказ в разблокировке ценных бумаг инвесторов из РФ

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Суд Люксембурга признал неправомерным отказ местного Минфина разрешить разблокировку ценных бумаг, принадлежащих инвесторам, которые не находятся под персональными санкциями Евросоюза. Постановление вынесено 5 ноября 2026 года. Как сообщает «Парламентская газета», решение может стать важным прецедентом для владельцев российских активов, замороженных в европейских депозитариях после введения санкций против Национального расчетного депозитария (НРД).

Спор возник из-за позиции Минфина Люксембурга, который в сентябре 2023 года разрешил размораживать денежные средства российских клиентов, но исключил из этого механизма акции и облигации. В суд обратилась компания, чьи клиенты лишились доступа к инвестициям после введения ограничений. Суд установил, что ни сама компания, ни ее клиенты на момент принятия оспариваемого решения не находились под санкциями ЕС. В результате отказ министерства от 26 сентября 2023 года был отменен. Суд подтвердил, что европейские нормы допускают разблокировку не только денежных средств, но и ценных бумаг при соблюдении установленных условий.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин положительно оценил постановление, но призвал не рассчитывать на быстрое возвращение всех активов. «Решение суда Люксембурга — это первый шаг. Но обольщаться не следует, впереди еще большой путь», — подчеркнул сенатор. Финансовый аналитик Михаил Беляев также отметил, что речь идет о конкретном судебном споре, а не об автоматической разблокировке всех российских инвестиций. По его мнению, постановление показывает переход к более избирательному рассмотрению подобных случаев. Для других владельцев заблокированных активов решение может стать дополнительным аргументом при обращении за разрешением на их возврат, однако результат будет зависеть от обстоятельств каждого дела.

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