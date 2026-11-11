Блогер Моисеев раскрыл, от каких русских продуктов иностранцы приходят в восторг

Сгущенка, гречка и квас для россиян — обычная еда с полки, а для иностранцев — гастрономическое открытие. Об этом сообщает его личный блог блогера Алексея Моисеева «Фотозаписки партизана».

Моисеев собрал десять продуктов, которые у нас не воспринимают как нечто особенное. И зря, считает он: приезжие признаются, что российский супермаркет удивляет их не меньше архитектуры и достопримечательностей.

В списке — сгущенка, которую иностранцы чаще видят готовым ингредиентом, а не продуктом, который едят ложкой из банки. Рядом — зефир: воздушный и с кислинкой, он совсем не похож на американский маршмеллоу. Гречка, без которой сложно представить домашнюю кухню, за рубежом встречается редко — да и та чаще зеленая, а не обжаренная. Кефир удивляет несладким вкусом, соленые огурцы — хрустом и рассолом, который у нас пьют с удовольствием.

Дальше — пастила, особенно коломенская и белевская, которую блогер советует как сувенир получше магнита. Икра, давно ставшая частью праздничного стола. Халва с ее рассыпчатой текстурой. И глазированные сырки — формат, который за пределами России почти не встречается.

Замыкает список квас: для нас — вкус лета и детства, для многих иностранцев — культурный эксперимент. Хлебный аромат, легкая кислинка и естественная газация: напиток на основе брожения, который в России воспринимают как обычный безалкогольный.

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