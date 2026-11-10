«Вместе мы сделаем наш город еще лучше»: Игорь Трифонов повторно вступил в должность Главы Королева

С переизбранием главу наукограда поздравили депутаты Государственной и Московской областной Думы, главы соседних муниципалитетов, депутаты городского Совета, руководители градообразующих предприятий и общественных организаций.



Игорь Трифонов возглавляет Королев последние 5 лет, за которые удалось сделать многое. В наукограде открылись новые школы и детские сады, среди них школа на 825 мест в микрорайоне Первомайский, новые корпуса школы №1 и гимназии №18. Капитально отремонтировали шесть объектов здравоохранения, построили крупнейшую в регионе поликлинику — на 1000 посещений в смену. В Юбилейном открылась новая музыкальная школа на 600 мест, появился новый парк «Папанинская дача», реконструировали стадион «Чайка». В центре города обновили Детскую школу искусств.



Кроме того, продолжается масштабная модернизация ЖКХ: реконструируется более 17 км теплосетей, ремонтируется водовод и четыре котельные.

«Благодарю за доверие и поддержку нашего Губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, Правительство Московской области, Московскую областную Думу, городской Совет депутатов, коллективы градообразующих предприятий и наших жителей. Отдельно благодарю семьи наших героев, которые сегодня защищают Родину. Для всей команды важно быть на связи с жителями и сообща решать городские вопросы. Уверен, что вместе мы воплотим все намеченные планы и сделаем Королев еще лучше», — отметил Игорь Трифонов.