Совет экспертов: Роскачество предложило делить борщ на порции при охлаждении

Эксперты Российской системы качества рекомендуют хранить готовый борщ в холодильнике при температуре от +2 °C до +4 °C не более трех суток. Специалисты подчеркнули, что повторное кипячение не способно восстановить свежесть или сделать безопасным уже начавшее испортиться блюдо, поскольку нагревание не уничтожает все сформировавшиеся термостойкие токсины микроорганизмов, об этом сообщает информационное портал Life.ru .

Правила охлаждения и альтернативная заморозка

Для сохранения качества большой объем сваренного борща рекомендуется предварительно делить на небольшие порции и разливать по чистым герметичным контейнерам с плотно закрывающимися крышками. Данный метод ускоряет процесс охлаждения блюда и минимизирует риски активного размножения бактерий. Если суп не планируется съесть в течение ближайших 3 дней, эксперты советуют прибегнуть к его заморозке в морозильной камере.

Признаки порчи и риски для здоровья

В Роскачестве предупредили, что ориентироваться исключительно на внешний вид блюда небезопасно. К ключевым признакам порчи супа относятся кислый или посторонний неприятный запах, появление пузырьков и пены на поверхности бульона, изменение привычной консистенции, помутнение жидкости, а также наличие слизи или следов плесени. При возникновении сомнений в соблюдении условий хранения от употребления блюда необходимо отказаться.