Мужчина с подростком перевернулись на моторной лодке на Оке в районе подмосковной Каширы

Спасатели водно-спасательной станции ЕДДС в подмосковной Кашире во время дежурства заметили, что на реке Оке в районе улицы Нижней Набережной, 2 перевернулась моторная лодка, в которой находились мужчина и 14-летний подросток. Об этом сообщили в администрации округа, передает интернет-издание «Каширские известия».

По данным издания, спасателям удалось моментально среагировать и быстро добраться до места инцидента на лодке, чтобы помочь пострадавшим. Мужчину и мальчика довезли до берега, никто не пострадал. Отмечается, что на берегу с ними провели беседу и рассказали о мерах предосторожности на воде.

Спасатели также напомнили гражданам, что на воде важно соблюдать меры безопасности, чтобы не допустить трагедии.