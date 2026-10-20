«My Heart Will Go On» под затопление: как отель в Анталье превратил потоп в рекламу

В середине октября 2026 года на побережье обрушились проливные дожди со шквалистым ветром. В отеле не выдержала крыша футуристического лобби: вода хлынула на дизайнерскую мебель и мраморный пол, и роскошное фойе за считанные минуты превратилось в озеро. Персонал пытался спасти имущество, а гости наблюдали за происходящим.

Кризис спас пианист отеля: он сел за рояль и невозмутимо заиграл саундтрек из «Титаника» — My Heart Will Go On. Видео мгновенно разлетелись по соцсетям. Владеющий отелем холдинг Kilit Grubu вместо опровержений выпустил ответный ролик: пианиста одели в белый смокинг, менеджер в кадре шуточно скомандовал закрыть зонты и продолжать обслуживание, а сотрудники танцевали и разносили латте под штормовыми спецэффектами. Слоган кампании: октябрьские дожди в Анталье гремят на весь мир, но сервис продолжается без штормов.

Nirvana Cosmopolitan — бывший Kervansaray Lara, прошедший ультрасовременную реновацию. Отель работает по концепции Local & Healthy, имеет собственный отель для питомцев Luxy Pet Hotel, спортплощадки, SPA и аквапарк. Цены на туры для двоих на 7 ночей: Superior Room — от ₽438 521 с перелетом, King Suite — от ₽1 849 447.