Финал пяти: шеф-повар из Пушкинского округа завоевал титул лучшего в области

REGIONS: житель Долгопрудного стал лучшим поваром Подмосковья 2026 года

Общество

Шеф-повар глэмпинга «Под небом» Денис Русскин из Долгопрудного стал победителем подмосковного конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области 2026» в номинации «Лучший повар гостинично-ресторанного сервиса». Победу кулинару принесло блюдо в русском стиле — утиное филе с двумя текстурами моркови, моченой капустой и маринованной брусникой. За победу кулинар с 17-летним стажем получил денежный приз, диплом и статуэтку. Об этом сообщает REGIONS.

Детали конкурса, карьерный путь и кулинарный стиль

  • Победитель: Денис Русскин (проживает в Долгопрудном, работает шеф-поваром глэмпинга «Под небом» в Пушкинском городском округе, стаж в профессии — 17 лет).
  • Конкурс: «Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области 2026» (номинация «Лучший повар гостинично-ресторанного сервиса»).
  • Этапы отбора: онлайн-тестирование, блиц-опрос по теории и практический финал, куда пробились 5 участников.
  • Победное блюдо: современное утиное филе с двумя текстурами моркови, моченой капустой и маринованной брусникой.
  • Кулинарная философия: концепция «комфорт-фуд» (понятная и эмоциональная еда), популяризация доступной высокой кухни в соцсетях.
  • Награда: статуэтка, диплом и денежный приз.
  • Личная жизнь: отец троих детей (Соня, Иван, Поля), считает семью своим главным жизненным достижением.

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