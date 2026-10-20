Финал пяти: шеф-повар из Пушкинского округа завоевал титул лучшего в области
REGIONS: житель Долгопрудного стал лучшим поваром Подмосковья 2026 года
Шеф-повар глэмпинга «Под небом» Денис Русскин из Долгопрудного стал победителем подмосковного конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области 2026» в номинации «Лучший повар гостинично-ресторанного сервиса». Победу кулинару принесло блюдо в русском стиле — утиное филе с двумя текстурами моркови, моченой капустой и маринованной брусникой. За победу кулинар с 17-летним стажем получил денежный приз, диплом и статуэтку. Об этом сообщает REGIONS.
Детали конкурса, карьерный путь и кулинарный стиль
- Победитель: Денис Русскин (проживает в Долгопрудном, работает шеф-поваром глэмпинга «Под небом» в Пушкинском городском округе, стаж в профессии — 17 лет).
- Конкурс: «Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области 2026» (номинация «Лучший повар гостинично-ресторанного сервиса»).
- Этапы отбора: онлайн-тестирование, блиц-опрос по теории и практический финал, куда пробились 5 участников.
- Победное блюдо: современное утиное филе с двумя текстурами моркови, моченой капустой и маринованной брусникой.
- Кулинарная философия: концепция «комфорт-фуд» (понятная и эмоциональная еда), популяризация доступной высокой кухни в соцсетях.
- Награда: статуэтка, диплом и денежный приз.
- Личная жизнь: отец троих детей (Соня, Иван, Поля), считает семью своим главным жизненным достижением.