«Мы после желтых жилетов ко всему привыкли»: почему российские туристы не отменяют Париж

TourDom.ru: протесты в Париже не отпугнули российских туристов

Общество

Протесты во Франции, начавшиеся в конце сентября, не отпугнули российских туристов. Как выяснила редакция TourDom.ru, отказов от поездок в Париж практически нет.

По словам гида-экскурсовода в Париже Ольги Куксы, на ближайший месяц у нее запланировано восемь экскурсий, и пока желающих отказаться нет. Она напомнила, что туристы привыкли к подобным ситуациям еще после движения «желтых жилетов» в 2018 году. В туроператорской компании PAC GROUP также сообщили, что отказов от туров не фиксируют.

По данным гида, доступ к большинству достопримечательностей французской столицы сейчас не ограничен. Единственным исключением стал Лувр, закрытый 19 октября: из-за простоя музей потерял порядка €350 тыс.

Протесты начались с выступлений школьников, требовавших решить проблемы в образовании, включая нехватку учителей. Затем к ним присоединились студенты и подростки-мигранты, и масштаб акций резко вырос — были разграблены бутики Louis Vuitton, Hermès, Dior и других брендов. Сейчас движение стало шире: в беспорядках участвуют бывшие «желтые жилеты» и профсоюзы. Только в Париже на улицы вышло более 110 тыс. человек, в городах участились поджоги и грабежи. На данный момент акции утихли, новую волну ожидают в субботу.

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