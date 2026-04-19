«Мы ждали их тысячи лет». 13 древнеегипетских артефактов вернулись из США в Египет

На родину, в Египет, из Соединенных Штатов доставлены 13 древних артефактов, вывезенных за границу незаконным путем, сообщает Egypt Today.

Репатриация стала возможна благодаря содействию со стороны нью-йоркских властей. Церемония передачи раритетных предметов старины прошла в торжественной обстановке в египетском генконсульстве, расположенном в Нью-Йорке.

Возвращенные ценности охватывают различные периоды существования древнеегипетской цивилизации. Официальные источники не раскрывают точный возраст артефактов и их историческую значимость. Со стороны Египта прозвучали слова признательности американским коллегам за юридическую и профессиональную поддержку, благодаря которой было принято решение о возвращении древностей в страну их происхождения.

В египетском министерстве иностранных дел подчеркнули: этот шаг наглядно иллюстрирует, насколько важна международная ответственность в противодействии нелегальной торговле объектами культурного наследия.

