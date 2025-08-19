На Ибице туристку попросили заплатить за крючок для сумки

На испанском острове Ибица туристке предъявили счет за услугу, которую она не заказывала. В ресторане с нее попытались взять €12 за то, что ее сумка висела на специальном крючке. Об этом сообщает Lenta.ru.

Путешественница Лаура Куней столкнулась с неожиданным сбором во время ужина в суши-ресторане. По ее словам, официантка сама настоятельно предложила повесить вещи на крючок у стола. Девушка сначала отказалась, но в итоге уступила настойчивости сотрудницы.

Когда принесли счет, среди позиций обнаружился платный «крючок для сумки» стоимостью €12. Возмущенные туристки сразу отправились выяснять обстоятельства на ресепшен. Им заявили, что крючок можно забрать с собой, если уж пришлось платить. После непродолжительного спора и требований отменить незаказанную услугу администрация пошла навстречу и пересчитала чек.

Владельцы заведения объяснили инцидент банальным сбоем в системе, из-за которого бесплатная услуга получила ценник. Они настаивают, что это была техническая ошибка, а не намеренная афера. Ресторанный бизнес на популярных курортах часто критикуют за подобные скрытые сборы, что заставляет туристов быть особенно бдительными.

