Власти Турции могут отменить зимний туристический сезон в 2026 году

Зимний туристический сезон в Турции в 2026 году находится под угрозой срыва из-за катастрофического пожара, произошедшего 21 января в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая, пишет портал «Турпром».

Трагедия, в результате которой погибли 78 туристов и 51 человек получил травмы, заставила турецкие власти в срочном порядке провести масштабные проверки пожарной безопасности во всех отелях страны.

Результаты расследования оказались шокирующими — множество гостиниц, особенно старые деревянные отели, не соответствуют современным требованиям безопасности. Только в регионе Улудаг 17 отелей уже лишились лицензий, а еще — 15 получили предписание устранить нарушения до 31 декабря 2025 года.

Президент Ассоциации туристических отельеров и операторов Южного Мраморного моря Бугра Артыч признал, что многим отелям потребуется полная реконструкция для приведения в соответствие с новыми нормативами. Ассоциации отельеров подали запрос на продление сроков работ, который уже удовлетворили власти.

Эксперты туриндустрии рекомендуют российским туристам внимательно следить за новостями о лицензировании конкретных отелей и рассматривать альтернативные варианты для зимнего отдыха.

Помимо Улудага, в Турции популярны горнолыжные курорты Эрджиес, Паландокен и Сарыкамыш. Также зимой можно отправиться в Стамбул, где фиксируются более низкие цены и меньшее количество туристов, а также в Анталию с ее крытыми бассейнами с подогревом и SPA-комплексами и термальные курорты страны.

