Синоптики спрогнозировали до +18 градусов без осадков в Подмосковье 29 сентября

Переменная облачность и отсутствие осадков ожидаются в Москве и Московской области во вторник, 29 сентября. Такой прогноз опубликован Гидрометцентром России.

В столице днем воздух прогреется до +14…+16 градусов, ночью температура опустится примерно до +6. В Подмосковье днем ожидается от +13 до +18 градусов, а в ночные часы местами похолодает до +3.

Ветер будет южным, его скорость составит 3–8 м/с. Атмосферное давление прогнозируется на уровне 761 мм ртутного столба.

Ранее сообщалось, что Москву ждет стабильная неделя и похолодание к выходным.