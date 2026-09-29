Подмосковные компании признали лучшими по итогам Всероссийской премии «Экспортер года. Сделано в России»

По итогам Всероссийской премии «Экспортер года. Сделано в России» 34 компании и индивидуальных предпринимателя, в том числе из Подмосковья, признали лучшими экспортерами страны, в павильоне «Космос» на ВДНХ состоялась церемония награждения победителей и призеров премии в области международной кооперации и экспорта. Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Организаторами выступили Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) и Первый канал. Ведущими церемонии стали телеведущий и продюсер Валдис Пельш и телеведущая и актриса Полина Воробьева.

«Мы видим рост несырьевого, неэнергетического экспорта за 2025 год — плюс 11%. Также мы видим положительную динамику по первым 7 месяцам этого года: 8%. Поэтому движемся в правильном направлении», — сказал первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров.

В ходе церемонии награды победителям и призерам вручали Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов, министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут, министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, губернатор Московской области Андрей Воробьев, Герой России, летчик-космонавт Антон Шкаплеров, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух и другие ответственные лица.

Открытием вечера стала композиция Филипа Гласса Mad Rush в исполнении Ивана Бессонова и электронного музыканта Максима Емеца, игравшего на MIDI-протезе от российской компании Motorica. В музее АТОМ, откуда были прямые включения, состоялся мультимедийный хореографический номер. На сцене также выступила этническая фолк-поп группа OTYKEN из Сибири с композицией «Magic», оперный дуэт Аиды Гарифуллиной и китайского артиста Кай Сина. Кроме того, состоялось выступление Полины Гагариной и Большого детского хора имени Попова с композицией «Звезды становятся ближе». Завершила церемонию генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

В рамках мероприятия гостей премии также пригласили на Международный экспортный форум «Сделано в России». Он состоится 16 ноября в национальном центре «Россия» и станет ключевой площадкой для обсуждения актуальных задач внешнеэкономической деятельности.

Премия учреждена Правительством Российской Федерации и присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям за достижения в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности. Она является частью национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

В этом году на участие в премии поступила 1341 заявка из 76 регионов, представляющих все восемь федеральных округов. Заявки подали как крупные компании, так и представители малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели. В частности, от крупного бизнеса поступило 299 заявок, от малого и среднего предпринимательства — 1042 заявки.

В 2026 году в порядок проведения премии внесены изменения: конкурс интегрирован с национальной программой продвижения «Сделано в России», что дает обладателям отличительного знака программы дополнительные преимущества при подведении итогов.

Среди подмосковных участников ООО ТК «Мираторг» (Московская область) заняло первое место в номинации Экспортер года. Агропромышленный комплекс. Крупный бизнес, ООО «Метиз Ортопедия» — заняло третье место в номинации Индустрия моды. АО «ТВИНС Тэк» стало лучшим в Индустрии красоты, ООО ТК «Мираторг» — в Новой географии.

Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

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