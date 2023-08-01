На здании штаб-квартиры Twitter демонтировали новый логотип через несколько дней после установки

Новый логотип Twitter в виду буквы Х на здании штаб-квартиры компании в Сан-Франциско демонтировали через несколько дней после того, как он был установлен, сообщает Associated Press.

На логотип сразу же начали жаловаться местные жители. Всего в департамент по городу по надзору за строительством поступило 24 заявления. Горожане считают, что буква светит слишком ярко, от ее света не спасают даже плотные шторы, а мерцание напоминает вспышки молнии.

Власти Сан-Франциско начали расследование о незаконном размещении логотипа на фасаде здания.

Компания Илона Маска должна была согласовать свои действия с властями – из-за соображений безопасности и сохранения единого архитектурного облика Города у залива.