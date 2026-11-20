Телеведущий Иван Ургант и его супруга приобрели недвижимость на Лазурном Берегу во Франции. Как сообщает Super.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, семья стала владельцем апартаментов и дополнительного помещения в городе Болье-сюр-Мер, расположенном недалеко от Ниццы. Общая стоимость сделки оценивается примерно в €1,45 млн.

Приобретенная квартира находится в историческом здании, которое до середины XX века функционировало как знаменитый отель Le Bristol. В период с 1899 по 1954 год гостями этой гостиницы были члены королевских династий, включая королеву Италии Маргариту Савойскую и будущего короля Югославии Александра I. Позднее здание было реконструировано под жилой фонд с разделением на отдельные квартиры. ‎Урганты выбрали двухкомнатные апартаменты на третьем этаже. Вскоре к основному жилью они присоединили подвальное помещение, которое планируют использовать для хранения личных вещей, включая велосипед.