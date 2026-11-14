В Соцфонде раскрыли, кто сможет уйти на пенсию раньше срока в 2027 году

В 2027 году право на выход на страховую пенсию раньше общеустановленного возраста сохранится за многодетными матерями, сотрудниками вредных и опасных производств, а также другими категориями граждан, имеющими предусмотренные законом основания. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда России (СФР) в мессенджере «Макс». Для оформления страховой пенсии по старости на общих основаниях претендентам в следующем году потребуется соблюсти два обязательных требования: накопить не менее 15 лет страхового стажа и сформировать минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Возрастные рамки для страховых и социальных выплат

Согласно разъяснениям ведомства, в 2027 году претендовать на страховую пенсию по старости смогут мужчины 1962 года рождения и старше, а также женщины 1967 года рождения и старше. Если гражданину не хватает выработанного страхового стажа или пенсионных баллов для назначения страховой выплаты, ему полагается социальная пенсия по старости: в 2027 году ее назначат мужчинам 1957 года рождения и старше и женщинам 1962 года рождения и старше при условии постоянного проживания в стране.

Правила для иностранцев и коренных малочисленных народов Севера

В СФР подчеркнули, что аналогичные возрастные пороги для получения социальной пенсии распространяются на иностранных граждан и лиц без гражданства при условии, что они постоянно проживают на территории России не менее 15 лет. Особые преференции предусмотрены для представителей малочисленных народов Севера, имеющих российское гражданство: мужчины смогут оформить социальную пенсию в 55 лет, а женщины — в 50 лет, если постоянно проживают в местах традиционного расселения своего народа, об этом сообщает издание NEWS.ru.