Заявление Ликсутова: безопасность и график метро находятся под жестким контролем

С начала 2026 года пассажиры и граждане, по чьей вине происходили задержки движения поездов в московском метро, возместили транспортному ведомству свыше ₽3,2 млн. Как сообщил в среду, 11 ноября, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов, юридическая служба метрополитена ведет системную работу по взысканию убытков, возникающих из-за нарушения графика движения, об этом сообщает информационное агентство ТАСС .

Статистика по трамвайным путям и ущерб за простоя

Ранее столичный Дептранс опубликовал данные о штрафах, взысканных с автомобилистов за блокировку трамвайного движения. В текущем году с водителей, устраивавших ДТП на путях или застревавших на рельсах, взыскали ₽2,4 млн. По оценкам ведомства, в среднем одна минута задержки движения городского электротранспорта обходится виновнику аварии примерно в ₽8 тыс.

Контроль безопасности транспортной системы

Московский метрополитен ежедневно обслуживает около 8 млн поездок с учетом Малого кольца (МЦК). Городские власти отмечают, что обеспечение стабильности графиков движения и оперативное пресечение инцидентов остаются безусловными приоритетами для поддержания высокой надежности всей транспортной инфраструктуры столицы.