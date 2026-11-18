Как сообщает издание Daily Star, британский суд отклонил апелляции двух бывших сотрудниц пенитенциарной системы, которые ранее получили реальные тюремные сроки за романтические связи с заключенными. Инцидент произошел в 2024 году в тюрьме Buckley Hall, расположенной в городе Рочдейл графства Большой Манчестер.

25-летняя Джай Гаскойн и 27-летняя Элли Уолтон завязали отношения с отбывавшими наказание за наркоторговлю братьями Дилом и Хаком Наваз. В ходе расследования выяснилось, что надзирательницы регулярно переписывались с возлюбленными в социальных сетях, обменивались валентинками, делали подарки и передавали им денежные средства через общих сообщников. Подруги даже придумали себе общее прозвище «Миссис Н» по первой букве фамилии избранников и всерьез собирались выйти за них замуж. Дополнительно следствие установило факты неподобающего поведения Гаскойн и с другими осужденными.

Позиция защиты и аргументы суда

В начале ноября адвокаты осужденных попытались обжаловать приговор, настаивая на замене реального заключения условными сроками. Защита ссылалась на то, что девушки не вступали с арестантами в физическую близость и не проносили на территорию режимного объекта запрещенные предметы. Несмотря на то, что суд подтвердил отсутствие сексуальных контактов между тюремщицами и братьями-преступниками, апелляция была отклонена.

Председательствующий судья подчеркнул, что подсудимые в обязательном порядке проходили специальное обучение перед началом работы и прекрасно осознавали запрет на любые близкие отношения с заключенными. В результате Гаскойн проведет за решеткой 16 месяцев, а Уолтон приговорена к 13 месяцам тюремного заключения.