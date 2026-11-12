Карельское гостеприимство: путешественникам из Азии подсказали маршрут по региону

В Республике Карелия побывали иностранные автопутешественники Фан Юху из Китая и его супруга Глория из Малайзии, совершающие длительную экспедицию на электромобиле. О неожиданной встрече с иностранцами в одном из придорожных кафе села Янишполе Кондопожского района на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказала депутат Законодательного собрания Карелии Анастасия Федоренко. Парламентарий пообщалась с гостями, подробно проконсультировала их о местных природных и культурных достопримечательностях, а также оказала содействие в организации ночлега.

Многолетняя кругосветная экспедиция на электротяге

В ходе беседы выяснилось, что гражданин КНР Фан Юху занимается самостоятельными путешествиями по миру еще с 2013 года. В сентябре 2023 года они вместе с женой Глорией объединили усилия и отправились в масштабный совместный автопробег на электрокаре, преодолевая тысячи километров через различные страны и климатические зоны.

Маршрут по России и курс на Заполярье

На знакомство с Россией интернациональная пара отвела ровно один месяц. Посетив Карелию и оценив местное гостеприимство, путешественники продолжили движение на север страны — следующей ключевой точкой их маршрута стал Мурманск, куда туристы направились для знакомства с Кольским полуостровом и арктической природой.