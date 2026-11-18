Жительница подмосковной Балашихи самовольно демонтировала парковочный столбик возле детского сада ради удобной стоянки, что теперь может обернуться для нее крупными штрафами. Об этом сообщает REGIONS со ссылкой на городского инспектора общественного контроля Гульназ Измайлову и местные паблики.

Инцидент попал на видео и быстро разлетелся по городскому каналу «Балашиха Life». По рассказам очевидцев, автолюбительница действовала максимально хладнокровно и даже не думала прятаться. Она просто присела на корточки и принялась раскручивать конструкцию. Свидетели признались, что поначалу приняли девушку за коммунальщика на ремонте, однако та быстро убрала препятствие, вернулась в автомобиль и спокойно припарковалась на освободившемся пятачке, чтобы отвести ребенка. Горожане подобную находчивость раскритиковали, окрестив поступок сомнительным лайфхаком.

Как пояснила юрист Гульназ Измайлова, подобная смекалка грозит нарушительнице разбирательством сразу по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях. Во-первых, снос конструкции подпадает под статью 12.33 КоАП РФ о повреждении элементов обустройства дороги — за это гражданам грозит штраф от ₽5 тыс. до ₽10 тыс. Эксперт уточнила, что на практике самовольный демонтаж ограничителей почти всегда расценивают как нарушение по этой норме, даже если угроза безопасности движения была неочевидной.

Во-вторых, действия девушки могут квалифицировать как самовольное занятие участка по статье 7.1 КоАП РФ, поскольку демонтаж барьера фактически означает попытку единолично занять часть общей территории под личный транспорт. Здесь санкции для физлиц составляют от ₽5 тыс. до ₽10 тыс. либо от 1% до 1,5% от кадастровой стоимости земли.

Помимо оплаты административных штрафов, автоледи придется за свой счет восстанавливать поврежденный столбик. Уйти от наказания вряд ли получится: территория возле дошкольного учреждения хорошо просматривается, и выходку наверняка записали камеры областной системы «Безопасный регион».