Путин разрешил отдельные финансовые операции гражданам с замороженными счетами

Граждане, чьи банковские счета и имущество заморожены в рамках мер по противодействию финансированию терроризма и экстремизма, смогут получать разрешения на отдельные финансовые операции по новому порядку. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован 6 ноября на официальном портале правовой информации .

Новые правила предусматривают возможность расходования ежемесячного гуманитарного пособия, а также проведения платежей по налогам, штрафам и другим обязательствам. Для получения разрешения потребуется обратиться в межведомственную комиссию по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности. Заявление можно будет подать письменно или через официальный сайт Росфинмониторинга. В документе необходимо указать персональные данные, реквизиты счетов, наименования банков и виды планируемых операций. Если воспользоваться банковским счетом невозможно, заявитель должен объяснить причину и предложить другой способ расчетов.

На рассмотрение обращения комиссии отводится до 60 календарных дней. После принятия решения гражданина уведомят в течение двух рабочих дней. При положительном ответе Росфинмониторинг в тот же день передаст сведения банкам и Центробанку. При этом речь идет не о полной разблокировке средств, а исключительно о разрешении отдельных операций. Новый порядок вступит в силу 9 февраля 2027 года.