Настоящий Лохмус: эстонский банкир потерял доступ к $1,16 млрд, забыв пароль кошелька

Эстонский предприниматель и один из основателей LHV Bank Рейн Лохмус утратил контроль над криптовалютным кошельком, который приобрел десять лет назад. Об этом стало известно от издания Arkham Intelligence.

Стало известно, что предприниматель осознал, что потерял доступ к приватному ключу от своего кошелька, на котором хранились токены Ethereum (ETH). В 2015 году он приобрел 250 тысяч токенов по цене 30 центов за штуку. На тот момент стоимость кошелька составляла 75 тыс долларов, но за прошедшие годы она выросла до 1,15 млрд долларов.

Впрочем, к потере Лохмус попытался отнестись философски. Нули, по его словам, ему так же видеть приятно, как и десятизначные суммы.

«Но я отношусь к этому спокойно. Мне не нравятся вещи, которые приводят к нулю или единице. Вы можете потратить на это десять лет, и это может закончиться нулем; это может закончиться тем, что вы решите проблему, но я предпочитаю делать то, в чем прогресс виден ежедневно», — объяснил он.

Банкир также признался, что рассматривал возможность предложить вознаграждение за помощь в поиске пропавших ключей, но впоследствии решил, что будет нецелесообразно тратить на это время.