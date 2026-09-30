Срок продлевали до ноября 2025 года: почему курганца обязали вернуть 725 тысяч рублей

URA: курганский суд взыскал 725,4 тыс. за невыполненный ремонт

Общество

Житель Кургана должен вернуть в областной бюджет 725,4 тыс. рублей, которые получил на капитальный ремонт поврежденного паводком жилья. Мужчина не выполнил взятые на себя обязательства и не предоставил подтверждений проведенных работ, сообщает Ura.ru.

Деньги выделили после наводнения

В июле 2024 года курганец обратился за выплатой на капитальный ремонт дома, пострадавшего во время наводнения. Получатель обязался провести необходимые работы в установленный срок, после чего уведомить власти для повторного обследования жилья.

В августе того же года на специальный счет мужчины перечислили 725,4 тыс. рублей.

Однако ремонт в предусмотренные сроки проведен не был. Власти также не получили документов, подтверждающих использование выделенных средств по назначению.

Суд постановил вернуть всю сумму

После паводка в Курганской области был утвержден порядок предоставления социальной поддержки пострадавшим. Согласно его положениям, при нарушении сроков ремонта или невыполнении установленных условий получатель обязан вернуть выплату в областной бюджет.

Срок выполнения работ неоднократно продлевался и в итоге был установлен до ноября 2025 года. Летом мужчина просил предоставить ему дополнительную отсрочку до сентября, однако, не дождавшись необходимых документов, власти обратились в суд.

Курганский городской суд удовлетворил требования департамента социальной политики в полном объеме. Решение было вынесено заочно. Ответчику предоставили 7 дней для его обжалования.

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