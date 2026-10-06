Более 22 тыс. рублей: насколько отличаются пенсии работающих в регионах

ТАСС: разница между пенсиями в Дагестане и на Чукотке превысила 22 тыс. рублей

Общество

Разница между самой высокой и самой низкой средней пенсией работающих граждан в регионах России в августе 2026 года составила более 22 тыс. рублей, выяснил ТАСС, изучив статистические данные.

Где пенсии работающих оказались минимальными

Самый низкий средний размер пенсионного обеспечения работающих граждан в августе зафиксирован в Дагестане. Он составил 17 601 рубль.

Средний размер пенсии работающих пенсионеров по России в этот период достиг 24 017 рублей.

На Чукотке пенсия оказалась самой высокой

Максимальный средний размер пенсии работающих граждан отмечен в Чукотском автономном округе — 39 630 рублей.

Таким образом, разница между показателями Дагестана и Чукотки составила 22 029 рублей.

В целом средний размер пенсии в России, согласно последним приведенным данным, составляет 25 469 рублей.

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