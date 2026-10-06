Более 22 тыс. рублей: насколько отличаются пенсии работающих в регионах
ТАСС: разница между пенсиями в Дагестане и на Чукотке превысила 22 тыс. рублей
Разница между самой высокой и самой низкой средней пенсией работающих граждан в регионах России в августе 2026 года составила более 22 тыс. рублей, выяснил ТАСС, изучив статистические данные.
Где пенсии работающих оказались минимальными
Самый низкий средний размер пенсионного обеспечения работающих граждан в августе зафиксирован в Дагестане. Он составил 17 601 рубль.
Средний размер пенсии работающих пенсионеров по России в этот период достиг 24 017 рублей.
На Чукотке пенсия оказалась самой высокой
Максимальный средний размер пенсии работающих граждан отмечен в Чукотском автономном округе — 39 630 рублей.
Таким образом, разница между показателями Дагестана и Чукотки составила 22 029 рублей.
В целом средний размер пенсии в России, согласно последним приведенным данным, составляет 25 469 рублей.