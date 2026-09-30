Песков раскрыл, о чем говорил с Соседовым 20 июля: у друзей были новые планы

Вести: Песков рассказал о последней встрече с Сергеем Соседовым 20 июля

Общество

Пародист Александр Песков на церемонии прощания с музыкальным критиком Сергеем Соседовым вспомнил их последнюю встречу, которая состоялась 20 июля. По словам артиста, тогда они обсуждали дальнейшие планы и совместные творческие проекты, сообщают «Вести».

Последний разговор состоялся 20 июля

Песков рассказал, что во время встречи они говорили о жизни, планах и возможности создавать новые творческие союзы. По его словам, тогда у них были намерения продолжать работу и реализовывать совместные проекты.

На церемонии прощания пародист также говорил о том, насколько тяжело терять близких людей и оставаться без привычных встреч и телефонных разговоров.

Соседова назвали человеком пера

Песков тепло отзывался о Соседове и назвал его умным человеком. Другие участники церемонии также вспоминали музыкального критика.

Один из его одноклассников подчеркнул, что образ «акулы» не подходит для описания Соседова, отметив прежде всего его журналистский талант.

Сергей Соседов умер 23 сентября в возрасте 58 лет. 30 сентября в Москве проходит церемония прощания с журналистом и музыкальным критиком.

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