«Не конструирование человека»: за что РПЦ допускает генную терапию и против чего выступает

По его словам, церковь допускает генетические вмешательства на пренатальном этапе, то есть до рождения человека, но только если они содействуют терапии и излечению генетических заболеваний, а не конструированию человека и не закреплению в наследственности качеств, внесенных экспериментаторами извне.

Абрамов напомнил, что летом этого года церковь приняла документ о генотерапии и генодиагностике, который разрабатывался несколько лет вместе с крупными учеными, в том числе членом-корреспондентом РАН Егором Прохорчуком и академиком РАН Арутюном Аветисяном. Пренатальная диагностика, позволяющая выявить болезнь эмбриона на ранней стадии и вылечить ее, церковью не отвергается. Недопустимым священник назвал склонение людей к аборту на основе материалов генетического скрининга, а также любую модификацию половых клеток, влияющих на наследственность.

Идею «улучшения» человека, которую продвигает трансгуманизм, Абрамов отверг решительно: улучшить то, что и так совершенно, невозможно, а обещания трансгуманистов вылечить все болезни он назвал в большинстве случаев пустыми. Церковь противопоставляет этому трезвость. Священник привел пример из личного опыта: для ребенка из его московского прихода, родившегося со спинальной мышечной атрофией, прихожане собрали деньги на дорогие инъекции, но спасти его не удалось — чудо-средства не существует, и есть тайна замысла Божия о человеке. На похороны ребенка он попросил прийти не в черном, а в белом.