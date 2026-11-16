«Не конструирование человека»: за что РПЦ допускает генную терапию и против чего выступает

Протоиерей Абрамов: РПЦ допускает генную терапию на пренатальном этапе

Общество

Протоиерей Александр Абрамов, секретарь Синодальной комиссии по биоэтике РПЦ, озвучил позицию церкви по генной терапии. Он выступил на программе «Большая редакция» медиахолдинга «Гранада Пресс» — священник приехал в Челябинск на Рождественские образовательные чтения.

По его словам, церковь допускает генетические вмешательства на пренатальном этапе, то есть до рождения человека, но только если они содействуют терапии и излечению генетических заболеваний, а не конструированию человека и не закреплению в наследственности качеств, внесенных экспериментаторами извне.

Абрамов напомнил, что летом этого года церковь приняла документ о генотерапии и генодиагностике, который разрабатывался несколько лет вместе с крупными учеными, в том числе членом-корреспондентом РАН Егором Прохорчуком и академиком РАН Арутюном Аветисяном. Пренатальная диагностика, позволяющая выявить болезнь эмбриона на ранней стадии и вылечить ее, церковью не отвергается. Недопустимым священник назвал склонение людей к аборту на основе материалов генетического скрининга, а также любую модификацию половых клеток, влияющих на наследственность.

Идею «улучшения» человека, которую продвигает трансгуманизм, Абрамов отверг решительно: улучшить то, что и так совершенно, невозможно, а обещания трансгуманистов вылечить все болезни он назвал в большинстве случаев пустыми. Церковь противопоставляет этому трезвость. Священник привел пример из личного опыта: для ребенка из его московского прихода, родившегося со спинальной мышечной атрофией, прихожане собрали деньги на дорогие инъекции, но спасти его не удалось — чудо-средства не существует, и есть тайна замысла Божия о человеке. На похороны ребенка он попросил прийти не в черном, а в белом.

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