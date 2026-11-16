«Умершее животное должно быть кремировано»: как в Подмосковье наказывают за самовольные захоронения

В Подмосковье самовольно хоронить умерших домашних животных в лесополосах, дворах или на садовом участке строго запрещено. О том, какие штрафы предусмотрены и как утилизировать тело питомца законно, REGIONS рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Трупы животных и птиц, включая домашних питомцев, относятся к биологическим отходам, поэтому просто закопать их в землю нельзя — тело необходимо утилизировать по ветеринарным правилам.

В ведомстве пояснили, что уничтожать биомусор путем захоронения в землю, сброса в реки, болота и бытовые контейнеры, вывоза на свалки, полигоны, в поля, леса и овраги запрещено. Норма направлена на то, чтобы в почву не попадали особо опасные и высококонтагиозные болезни; умершее животное должно быть кремировано. Запрещено хоронить питомца и на дачном или садовом участке.

Легальных способов несколько. Животное можно отвезти в ветклинику, предварительно уточнив возможность услуги утилизации: специалист подтвердит факт смерти и при необходимости проведет патологоанатомическое вскрытие. Также доступны кремация в специализированном крематории для животных — наиболее распространенный вариант, который оказывают лицензированные организации: с урной с прахом это обойдется в ₽3–5 тысяч, в зависимости от веса питомца и услуг цена может вырасти до ₽14 тысяч, а общая кремация вместе с другими животными стоит около ₽2 тысяч. Передача в ветклинику для последующей утилизации обойдется в среднем в ₽2–5 тысяч. Захоронение на специальном кладбище для животных — с соблюдением глубины, биоразлагаемых материалов и расстояний от водоемов и жилья — стоит ₽1–2,5 тысячи, а участок земли — ₽6,5 тысячи в год; единственное легальное кладбище есть только в Москве.

Минсельхоз региона рекомендует обращаться в организации из реестра лицензированных предприятий по утилизации биологических отходов; адрес ближайшей государственной ветклиники можно узнать по номеру +7 (495) 668-01-25. После смерти питомца владелец обязан снять его с учета — в госветклинике или через региональные Госуслуги, приложив документ о гибели.

За нарушение ветеринарно-санитарных правил предусмотрена административная ответственность: штраф для граждан — ₽4–5 тысяч, для должностных лиц — ₽20–40 тысяч, для юридических лиц — ₽500–700 тысяч или приостановление деятельности до 90 суток. Если незаконное захоронение привело к распространению инфекции (например, бешенства или сибирской язвы) или вреду окружающей среде, наступает уголовная ответственность. В Минсельхозе подчеркнули, что за соблюдением правил следят органы государственного ветеринарного надзора, и при выявлении самовольных захоронений виновных накажут.