Отель обещает тишину, а за окном стройка: как проверить гостиницу до оплаты номера

Даже гостиница, которая позиционирует себя как место для спокойного семейного отдыха, может оказаться шумной из-за соседних заведений, строительных работ или неудачного расположения номера. Чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами во время отпуска, стоит заранее изучить не только описание отеля, но и его окружение. Об этом « Газете.Ru » рассказала эксперт сервиса бронирования пакетных туров Дарья Абакумова.

Первым делом специалист рекомендует открыть карту и проверить, нет ли рядом оживленных дорог, ночных клубов, баров, аэропорта или крупных транспортных развязок. Однако карта не всегда помогает обнаружить стройку или ремонт, которые начались недавно. Поэтому особое внимание стоит уделять свежим отзывам туристов и фотографиям, опубликованным за последние недели. Если сразу несколько отдыхающих жалуются на строительный шум или громкую музыку по ночам, такую информацию лучше не игнорировать. Особенно актуальна проверка для активно застраивающихся курортов, включая Дананг во Вьетнаме, Дубай и Рас-эль-Хайму в ОАЭ.

Источники шума могут находиться и внутри самой гостиницы. Номера возле бассейнов, аквапарков, концертных площадок и ресторанов нередко оказываются менее комфортными для любителей тишины. «Просьба „хочу тихий номер“ слишком расплывчата», — подчеркнула Абакумова. По ее словам, лучше заранее указать конкретные пожелания: подальше от сцены, дороги, бассейна или зоны разгрузки продуктов. В крупных курортных комплексах наиболее спокойные корпуса и бунгало зачастую расположены на удалении от основной инфраструктуры. Поэтому перед бронированием важно решить, что предпочтительнее — тишина или близость к пляжу, ресторану и развлечениям. Также полезно уточнить непосредственно у администрации, не запланированы ли ремонтные работы на даты поездки.