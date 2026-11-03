Дешевле 1 млн рублей: Geely выпустила седан Emgrand EM-i на метаноле

В КНР вышел метаноловый Geely Emgrand EM-i за 940 тысяч рублей

Общество

В Китае начались официальные продажи новой модификации гибридного седана Geely Emgrand EM-i (также известного как Geely Galaxy Starshine 6 EF), работающего на метаноле. Стоимость базовой версии с учетом стартовых скидок составила 76 800 юаней (около 940 000 рублей по текущему курсу).

Главной особенностью новинки стал 1,5-литровый атмосферный двигатель BHE15-BFDM мощностью 125 л. с., приспособленный для работы на метаноле. Силовой агрегат оснащен системой прямого впрыска под давлением 350 бар и зажиганием с энергией 120 мДж, что гарантирует уверенный пуск мотора при температурах до -40 °C. В связке с ДВС работает 188-сильный электромотор и 1-ступенчатая трансмиссия. Модель предлагается с батареями емкостью 17 и 28,3 кВт·ч, обеспечивающими запас хода на электротяге от 130 до 230 км, а суммарный запас хода достигает 1880 км при среднем расходе метанола 6,7 литра на 100 км.

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