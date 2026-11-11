Отказ в документах: представитель авиакомпании ответила участнику СВО устно

Life.ru: в Калининграде представитель авиакомпании отказала в акте участнику СВО

Общество

Утром 10 ноября в калининградском аэропорту Храброво произошел инцидент с участием 59-летнего военнослужащего, возвращавшегося из отпуска. Мужчина планировал вылететь в Москву рейсом в 06:10, чтобы успеть на стыковочный поезд до Курска. Однако на стойке регистрации пассажиру отказали в посадке, сославшись на техническую неисправность и поломку его пассажирского кресла в салоне самолета, об этом сообщает информационный портал Life.ru.

Отказ в выдаче письменных актов и претензий

По словам дочери военнослужащего, представительница авиакомпании явилась к стойке только к моменту вылета борта. На требования предоставить официальный акт о неисправности кресла или письменный отказ в перевозке представитель перевозчика заявила, что все разъяснения даются исключительно в устной форме, и отказалась принимать письменную претензию пассажира.

Задержка рейса и обращение в надзорные органы

Из-за действий сотрудников авиакомпании мужчина опоздал на свой стыковочный маршрут. Перевозчик перебронировал его на рейс, вылетавший на 3 часа позже. В настоящее время семья участника СВО готовит официальные обращения в авиакомпанию и заявление в Росавиацию для проведения проверки.

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