Медведя застрелили после появления на горнолыжных трассах перед туристами

В Шерегеше застрелили медведя, который появился на горнолыжном курорте и напугал отдыхающих. Операцию по поиску животного провели специалисты, сообщили VSE42.Ru в Министерстве лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса.

Хищника заметили в понедельник в секторе Е. Оперативная группа сначала оттеснила его за границы курортной территории, после чего зверя обнаружили в лесу и застрелили. В ведомстве уточнили, что решение приняли в рамках разрешения на регулирование численности диких животных.

При этом наблюдение за окрестностями Шерегеша продолжится. Инспекторы вместе с охотниками будут патрулировать территорию, чтобы выяснить, не остались ли поблизости другие медведи, представляющие опасность для людей. Особое внимание уделят животным, которые еще не ушли в зимнюю спячку.

Ранее отдыхающие сообщали, что медведь свободно перемещался по склонам, предназначенным для катания на лыжах и сноубордах. Неожиданная встреча с хищником заставила некоторых туристов отказаться от подъема на гору.