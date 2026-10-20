Вейпы уходят с прилавков: регионы один за другим объявляют пятилетний запрет

Омская область может стать территорией без вейпов: в региональное Заксобрание внесли законопроект о запрете розничной продажи электронных сигарет и жидкостей к ним. Планируется, что ограничение растянется на пять лет — с 1 марта 2027-го по 1 марта 2032-го. Депутаты документ уже поддержали и приняли к рассмотрению, сообщает gorod55.ru .

Инициатива касается не только вейпов. Под ограничения подпадет и табачная, а также никотиносодержащая продукция. С 1 марта 2027 года ее перестанут продавать в детских лагерях и оздоровительных организациях, на площадках официальных спортивных соревнований и в учреждениях соцобслуживания.

Отдельный пункт — о метраже торговых точек. Как пояснил губернатор Виталий Хоценко, с 1 марта 2028 года минимальную площадь объекта для продажи табачной и никотинсодержащей продукции планируют увеличить с 5 до 10 квадратных метров.

Депутаты единодушно поддержали законопроект. Теперь ему предстоит пройти первое и второе чтения — и только после этого запрет станет реальностью.

Отметим, что в России заработало обновленное федеральное законодательство: теперь регионы вправе полностью перекрывать розничную продажу электронных сигарет и жидкостей к ним. Полный запрет уже закрепили законодатели Санкт-Петербурга, Нижегородской, Саратовской и Пензенской областей, Пермского края, Удмуртии, Ямало-Ненецкого АО и Северной Осетии — Алании. Большая часть этих ограничений вступит в силу 1 марта 2027 года и будет действовать пять лет. Параллельно на федеральном уровне по всей стране закрыта онлайн-торговля вейпами, запрещены открытая выкладка на витринах, ароматические добавки и продажи рядом с остановками общественного транспорта. Еще свыше 30 субъектов РФ сейчас проходят стадию принятия похожих полных локальных запретов.