Тува и Чечня оказались среди лидеров по рождаемости: что показало исследование АСИ

РИА Новости: Тува и Чечня вошли в тройку лидеров по трем показателям рождаемости

Общество

Республика Тыва и Чеченская Республика входят в число российских регионов с наиболее высокими показателями рождаемости. По данным исследования Агентства стратегических инициатив (АСИ), обе территории заняли места в первой тройке по трем рассматриваемым показателям, сообщает РИА Новости.

Какие показатели учитывали исследователи

АСИ подготовило аналитический доклад об изменениях в качестве жизни в российских регионах. Исследование охватывает здравоохранение, образование, инфраструктуру и городскую среду. В основу легли результаты национального рейтинга качества жизни за 2025 год, который агентство ежегодно составляет по поручению президента России Владимира Путина.

При анализе рождаемости использовали данные Росстата по трем критериям:

  • числу рождений на 1 тыс. женщин в возрасте от 15 до 49 лет;
  • числу рождений на 1 тыс. женщин в возрасте 30–34 лет;
  • числу рождений на 1 тыс. женщин в возрасте 35–39 лет.

Средние показатели по России

Согласно докладу, в среднем по стране на 1 тыс. женщин фертильного возраста приходится 35,9 рождения. Для возрастной группы 30–34 года показатель составляет 66,5, а для женщин в возрасте 35–39 лет — 38,4 рождения на 1 тыс. человек соответствующей возрастной группы.

Тува и Чечня входят в первую тройку регионов по каждому из трех критериев.

Какие регионы также вошли в число лидеров

В число регионов с высокими показателями вошла Ингушетия. Она оказалась среди лидеров по числу рождений на 1 тыс. женщин в возрасте 15–49 лет, а также по рождаемости в группе 35–39 лет.

Республика Алтай вошла в число лидеров по показателю рождаемости среди женщин в возрасте 30–34 лет.

Как следует из доклада АСИ, средние значения регионов-лидеров превышают соответствующие показатели по России в 1,6–1,8 раза. При этом исследование сравнивает конкретные коэффициенты рождаемости, а не общее число родившихся детей в каждом регионе.

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