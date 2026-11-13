«Не просто номера, а уникальные форматы»: зачем эмирату отель на вершине Джебель-Джайс

В горах Джебель-Джайс к концу 2026 года откроется первый горный лодж — отель Saij Mountain Lodge by Mantis. Об этом сообщили в Управлении по развитию туризма Рас-Аль-Хаймы (RAKTDA). Проект станет частью масштабной стратегии по удвоению номерного фонда региона к 2030 году.

Генеральный директор RAKTDA Филиппа Харрисон подчеркнула, что цель заключается не просто в наращивании числа номеров, а в создании уникальных форматов размещения: по мере урбанизации мира природа становится все более ценным ресурсом, и эмират делает ставку на путешествия, позволяющие гостям исследовать живописные ландшафты.

Другим важным проектом станет открытие курорта Wynn Al Marjan Island, который добавит на рынок более 1500 номеров и люксов. По словам Харрисон, такие масштабные объекты привлекают туристов, ранее не рассматривавших эмират для отдыха, и одновременно повышают спрос на услуги остальных отелей региона. Стратегия развития туризма эмирата опирается на пять взаимосвязанных направлений: осведомленность, доступность, размещение, достопримечательности и удобства.

Параллельно власти улучшают транспортную доступность: в этом году RAKTDA заключила партнерское соглашение с авиакомпанией Emirates, а близость к крупнейшему авиационному хабу Дубая уже делает северный эмират привлекательнее для зарубежных гостей. Инфраструктура международного аэропорта Рас-Аль-Хаймы также модернизируется — сейчас там строится новый терминал для обслуживания пассажиров класса VVIP.