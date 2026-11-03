Отпуск без экскурсий и прогулок: россияне едут в другие города, чтобы просто поспать

Россияне все чаще выбирают короткие поездки, чтобы отдохнуть от повседневных забот, выспаться и провести время в спокойной обстановке. Такой формат называют «сонным туризмом». За последний год количество бронирований посуточного жилья для подобного отдыха выросло на 25%, сообщил ТАСС директор по маркетингу сервиса «Суточно.ру» Айрат Мусин.

По словам эксперта, далеко не у всех есть возможность отправиться в продолжительный отпуск. Поэтому многие предпочитают арендовать комфортное жилье на один-два дня — в своем или соседнем городе. Главная цель таких поездок не экскурсии и насыщенная программа, а возможность сменить обстановку, отоспаться, посмотреть фильмы, почитать или просто побыть в одиночестве.

Особенно востребован этот способ отдыха среди жителей крупных городов. Высокий темп жизни и постоянная занятость заставляют людей искать возможность ненадолго отвлечься от привычной обстановки. Больше всего бронирований такого типа приходится на жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.

Москвичи чаще всего выбирают для короткого отдыха города Подмосковья. Среди популярных направлений — Красногорск, Сергиев Посад, Истра, Коломна, Клин, Дмитров и Яхрома. В ноябре средняя стоимость аренды жилья в этих и других подмосковных городах составляет около ₽5,2 тыс. за сутки.

Также жители столицы отправляются в Тулу, Калугу, Тверь, Суздаль, Владимир и Плес. Цены на посуточную аренду в этих направлениях находятся в пределах ₽4–6 тыс. за ночь.

Жители Санкт-Петербурга предпочитают отдыхать в Сестрорецке, Павловске, Пушкине, Выборге и Репино. Некоторые выбирают более уединенные места — например, Ладожские шхеры и остров Валаам. Средняя стоимость аренды жилья в Ленинградской области в ноябре составляет около ₽4,2 тыс. в сутки. Кроме того, петербуржцы часто отправляются в Великий Новгород, Петрозаводск и Псков.

Среди других направлений, популярных у любителей спокойного отдыха, — Краснодарский край, Карелия, Алтай, Байкал и Калининградская область.

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