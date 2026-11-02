В РПЛ намечается исторический рекорд по числу увольнений тренеров

Российская Премьер-Лига стремительно подбирается к историческому максимуму по количеству тренерских увольнений за первый круг. После затишья в первых девяти турах за последующие пять недель свои посты покинули сразу четыре специалиста: Хуан Диас («Родина»), Джонатан Альба («Ростов»), Олег Василенко («Факел») и Франк Артига («Рубин»). В ближайшее время список отставников может существенно расшириться за счет специалистов из «Ахмата», «Локомотива» и «Краснодара». Аналитический разбор ситуации представило издание Советский Спорт .

В зоне наивысшего риска находится главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов. Команда попала в затяжной кризис, уступив в пяти матчах подряд и опустившись на 15-е место в турнирной таблице. По информации источников, стороны близки к расторжению контракта по обоюдному согласию, а среди вероятных преемников называется Ролан Гусев. Не менее сложная ситуация сложилась в «Локомотиве» под руководством Михаила Галактионова: «железнодорожники» одержали лишь две победы за 13 туров, идут на 14-м месте и покинули Кубок России. В качестве кандидатов на замену Галактионову рассматриваются Дмитрий Хохлов, Курбан Бердыев и сам Черчесов.

Нестабильным остается и положение Мурада Мусаева в «Краснодаре». «Быки» не могут победить на протяжении семи встреч во всех турнирах и опустились на четвертое место, проиграв в том числе «Родине» со счетом 1:2. Параллельно в махачкалинском «Динамо» под Вадимом Евсеевым ухудшаются результаты: после резвого старта команда не выигрывает шесть матчей подряд в РПЛ.

Если в ближайшие недели свои должности покинут Черчесов, Галактионов, Мусаев и Евсеев, текущий сезон превзойдет абсолютный рекорд РПЛ сезона-2013/2014, когда за первые 14 туров в отставку были отправлены восемь главных тренеров.